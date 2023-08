Technik gfu: Im ersten Halbjahr weniger Elektronikgeräte verkauft

24. August 2023 | Quelle: dpa

Im ersten Halbjahr 2023 wurden weniger Waschmaschinen verkauft als im Vergleichszeitraum 2022. Bild: Bild: dpa

Die Menschen in Deutschland haben im ersten Halbjahr deutlich weniger Elektrogeräte wie etwa Waschmaschinen, Computer oder Smartphones gekauft als noch ein Jahr zuvor. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres erwirtschaftete der Sektor rund 21,3 Milliarden Euro - und damit 6,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Branchenorganisation gfu am Donnerstag in Berlin mitteilte. Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr setzt die Branche auf neue Impulse durch die Elektronikmesse IFA in Berlin.