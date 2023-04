Technologie Heil: Veränderung der Arbeitswelt durch KI - Kein Jobverlust

29. April 2023 | Quelle: dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wirbt für Transparenz im Bereich Künstliche Intelligenz. Bild: Bild: dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erwartet eine rasante Veränderung der Arbeitswelt durch Künstliche Intelligenz (KI), aber in der Gesamtsumme keine Vernichtung von Arbeitsplätzen. „Es werden einzelne Jobs wegfallen, aber es entstehen auch viele neue”, sagte der SPD-Politiker dem „Tagesspiegel”. „Nach allem, was wir wissen und erheben können, wird uns als Gesellschaft auch in Zukunft die Arbeit nicht ausgehen”, fügte Heil hinzu. Es werde aber in vielerlei Hinsicht andere Arbeit sein.