Telekommunikation Bahn: Gelaserte Scheiben sollen Mobilfunkempfang verbessern

03. September 2023 | Quelle: dpa

Durch gelaserte Scheiben soll der Mobilfunkempfang in Regionalzügen verbessert werden. Bild: Bild: dpa

Mit Hilfe von bearbeiteten Scheiben will die Deutsche Bahn den Mobilfunkempfang in Regionalzügen verbessern. In Bayern und Berlin/Brandenburg sind nach Angaben des bundeseigenen Konzerns erstmals Züge im Einsatz, bei denen Scheiben nachträglich mit einem Laser mobilfunkdurchlässig gemacht wurden. Dies verbessere den Mobilfunkempfang im Zug um das 100-fache, teilte die Bahn der Deutschen Presse-Agentur mit.