Telekommunikation Datenwachstum im Mobilfunk weiterhin stark

Datenwachstum im Mobilfunk weiterhin stark

22. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Das rasante Datenwachstum in Deutschlands Mobilfunknetzen hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. Bild: Bild: dpa

Das rasante Datenwachstum in den deutschen Mobilfunknetzen hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. Das O2-Netz von Telefónica transportierte in den ersten neun Monaten etwa 2,5 Milliarden Gigabyte und damit 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen in München mitteilte. Den gleichen prozentualen Zuwachs hatte Telefónica bereits 2021 verzeichnet. Die Telekom meldete ebenfalls ein Datenwachstum von 50 Prozent im bisherigen Jahresverlauf, bei Vodafone lag das Plus bei 34 Prozent.