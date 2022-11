Telekommunikation Mobilfunkanbieter O2 macht Tempo beim 5G-Ausbau

03. November 2022 | Quelle: dpa

Ein Mobilfunkmast im Berliner Stadtteil Schmöckwitz. Bild: Bild: dpa

Beim Ausbau seines 5G-Mobilfunknetzes kommt der Telekommunikationskonzern Telefónica Deutschland (O2) so zügig voran, dass er sich ein neues ambitioniertes Ziel setzen will. Er gehe fest davon aus, dass der für Ende 2025 angepeilte flächendeckende Ausbau früher erreicht werde, sagte Firmenchef Markus Haas am Donnerstag in München. Die neue Zielsetzung soll im Februar festgelegt werden.