Telekommunikation Start im Mini-Format: 1&1 gibt sein Handynetz frei

08. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der Telekommunikationskonzern 1&1 will heute seine mobilen Dienste offiziell starten. Bild: Bild: dpa

Nach einer deutlichen Verzögerung beim Ausbau steht das vierte deutsche Handynetz nun endlich in den Startlöchern. Der Telekommunikationsanbieter 1&1 will seine mobilen Dienste bei einer Feier in Montabaur am Freitagnachmittag offiziell in Betrieb nehmen, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird als Gast erwartet.