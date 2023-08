Telekommunikation Telekom-Chef droht mit Investitionsverlagerungen ins Ausland

10. August 2023 | Quelle: dpa

Unter dem Strich hat die Deutsche Telekom im zweiten Quartal mit 1,5 Milliarden Euro gut 5 Prozent mehr verdient. Bild: Bild: dpa

Telekom-Chef Tim Höttges hat die Bundespolitik davor gewarnt, die für die Digitalisierung dringend benötigten Investitionen mit falschen Regeln abzuwürgen. „Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, sehen wir uns gezwungen, unsere Chancen noch stärker im Ausland und damit vor allem in den USA zu nutzen”, sagte der Vorstandsvorsitzende in Bonn. In den USA sei der Umsatz pro Kunde in der Telekommunikationsbranche drei Mal höher als hierzulande. Nach Darstellung von Höttges lohnten sich Investitionen hier kaum, auch weil die Verbraucherpreise niedrig seien.