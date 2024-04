Telekommunikation Umfrage: Drei Viertel der Mobilfunknutzer erleben Funklöcher

02. April 2024 | Quelle: dpa

Netzprobleme? Am stärksten betroffen fühlen sich junge Menschen. Bild: Bild: dpa

Drei von vier Mobilfunkanwendern in Deutschland erleben Funklöcher, wenn sie unterwegs mit dem Smartphone surfen oder telefonieren. 18 Prozent der Handynutzerinnen und -nutzer landen sogar regelmäßig in einem Funkloch. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Innofact AG im Auftrag des Vergleichsportals Verivox in Heidelberg hervor.