Telekommunikation Vodafone will weg von großen Werbeversprechen

18. Juli 2023 | Quelle: dpa

Vodafone-Geschäft in Düsseldorf: «Wir wollen als ehrliches Unternehmen wahrgenommen werden», sagt Vodafone-Deutschlandchef Philippe Rogge. Bild: Bild: dpa

Nach schwachen Geschäften und Kundenverlusten will der Telekommunikationsanbieter Vodafone bei seiner Werbung umsteuern und sich von vollmundigen Versprechungen verabschieden. „Wir machen oft große Versprechen, halten diese aber zu selten ein”, sagte der Deutschlandchef von Vodafone, Philippe Rogge, der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Mit „wir” meint er die globale Telekommunikationsbranche inklusive seiner Firma. „Kaum eine Branche leistet sich einen so großen Graben zwischen Werbung und Wirklichkeit, also der Alltagsrealität ihrer Kunden.” Über die Misere sagt er: „Auch wir als Vodafone sind mit schuld daran.”