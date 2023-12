Teuerung Inflation in der Eurozone sinkt auf 2,4 Prozent

19. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Euro-Scheine und -Münzen: Die Inflation geht zurück. Bild: Bild: dpa

Die Inflation in der Eurozone hat sich im November deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen 2,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Vorläufige Daten von Ende November wurden bestätigt.