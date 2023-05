Theranos Ex-Unternehmerin Holmes kann Haftbeginn nicht lang verzögern

17. Mai 2023 | Quelle: dpa

Elizabeth Holmes, Gründerin und ehemalige Geschäftsführerin von Theranos, betritt das Gericht im kalifornischen San Jose. Bild: Bild: dpa

Die wegen Betrugs verurteilte einstige Starunternehmerin Elizabeth Holmes ist mit dem Versuch gescheitert, den Antritt der Haftstrafe bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens hinauszuzögern. Ein Berufungsgericht in Kalifornien entschied am Dienstag, dass es dafür keine ausreichenden Zweifel am Urteil gebe.