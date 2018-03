Thomas Dannenfeldt: Telekom-Finanzchef kündigt Abschied an

Diese Wortwahl wird in solchen Situationen häufig genutzt, um Streit oder Unmut über die Arbeit eines Managers zu verschleiern – doch in diesem Fall ist es anders. Der 51-jährige Dannenfeldt ist ein langjähriger Wegbegleiter und enger Vertrauter des Vorstandsvorsitzenden. Doch nach 26 Jahren bei der Deutschen Telekom will er sich zuerst eine längere Auszeit nehmen und sich dann neu orientieren.