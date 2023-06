Tiere Für das Klima: Irland erwägt Tötung Zehntausender Kühe

19. Juni 2023 | Quelle: dpa

200.000 Kühe töten, im Namen des Klimaschutzes? So lautet jedenfalls ein Vorschlag des Landwirtschaftsministeriums in Dublin. Bild: Bild: dpa

Geht es nach der Butter-Werbung, sind die irischen Kühe die glücklichsten der Welt. Doch wenn sie lesen könnten, was in einem internen Papier des Landwirtschaftsministeriums in Dublin vorgeschlagen wird, dürfte das kaum noch zutreffen. Um die Klimaziele des EU-Mitglieds zu erreichen, könnten - so lautet ein Vorschlag - in den kommenden drei Jahren fast 200.000 Kühe getötet werden. Die 18.000 irischen Milchbauern fühlen sich überrollt.