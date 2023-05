Tierschutz Strengere Tierschutzvorgaben in Ställen und bei Haustieren

22. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die Regierung stimmt über Verbesserungen im Tierschutz ab. Bild: Bild: dpa

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) plant strengere Vorgaben für mehr Tierschutz in der Landwirtschaft und bei Haustieren. Ein Entwurf für eine Reform des Tierschutzgesetzes wird derzeit in der Regierung abgestimmt, wie eine Ministeriumssprecherin in Berlin sagte.