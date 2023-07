Tourismus Analyse: Weniger Reisende geben mehr aus

31. Juli 2023 | Quelle: dpa

Urlauber entspannen am Swimmingpool eines Hotels in Tunesien. Bild: Bild: dpa

Trotz gestiegener Reisepreise und hoher Inflation sind viele Menschen in Deutschland einer Analyse zufolge weiterhin in Reiselaune. Die Buchungsumsätze für Veranstalterreisen in der laufenden Sommersaison und für den kommenden Winter lagen bis Ende Juni jeweils über dem Niveau vor der Corona-Krise, wie aus am Montag veröffentlichten Daten des Analysehauses Travel Data + Analytics (TDA) hervorgeht. Die Zahl der Urlauber hinkt allerdings teilweise deutlich hinterher.