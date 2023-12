Tourismus Reiselust und höhere Preise bescheren Tui Rekordumsatz

06. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der Tui-Umsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr auf einen Rekordwert. Bild: Bild: dpa

Die Rückkehr der Reiselust nach der Corona-Pandemie hat den weltgrößten Reisekonzern Tui im abgelaufenen Geschäftsjahr zurück in die schwarzen Zahlen gebracht. Auf die Aktionäre entfiel in den zwölf Monaten bis Ende September ein Überschuss von 306 Millionen Euro nach einem Verlust von 277 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Hannover mitteilte.