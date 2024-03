Tourismus Tui-Deutschland erwartet starke Reisesaison

Nach einer YouGov-Umfrage Anfang Februar im Auftrag von Tui möchten etwa zwei Drittel der mehr als 2000 Befragten in diesem Jahr verreisen. Knapp 30 Prozent gaben an, bereits gebucht zu haben. 34 Prozent noch ohne Buchung planen demnach einen oder mehrere Urlaubstrips. Auch anderen Umfragen zufolge ist die Reiselust den Menschen in Deutschland groß. Knapp 70 Prozent der von YouGov Befragten planen eine Auslandsreise. Gefragt sind dabei vor allem Ziele in Nachbarländern (33 Prozent) und am Mittelmeer (29 Prozent), 18 Prozent planen eine Fernreise. Urlaub in Deutschland wollen 31 Prozent der Befragten machen.