Tourismus Übernachtungszahlen im Mai höher als vor Corona

11. Juli 2023 | Quelle: dpa

47 Millionen Übernachtungen zählte das Statistische Bundesamt für Deutschland im Mai. Bild: Bild: dpa

Im Mai haben erstmals in diesem Jahr wieder mehr Touristen in Deutschland übernachtet als im Vergleichsmonat des Vor-Corona-Jahres 2019. 47 Millionen Übernachtungen bedeuteten ein Plus von 5,8 Prozent gegenüber Mai 2019 und sogar von 9,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.