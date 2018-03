Tourismusbranche: Wie Reisebüros verdeckte Prämien kassieren

Umsatzschiebereien zur Steigerung der Provision sind nicht die einzigen fragwürdigen Methoden in der Reisebranche. Ebenso undurchschaubar und schädlich für die Kunden sind Punktesysteme, mit denen Reiseveranstalter den Absatz ihrer Urlaubspakete anstacheln. So können Mitarbeiter von Reisebüros Bonuspunkte sammeln. Verkaufen sie etwa zehn Tage Urlaub in einem Hotel der spanischen Kette Riu, werden den Reisebüromitarbeitern Punkte gutgeschrieben. Ist eine bestimmte Anzahl erreicht, dürfen die verdienten Touristikkräfte dann selber einen Urlaub bei Riu buchen – kostenlos, versteht sich, und ohne dass der Kunde davon etwas weiß.