Traditionsunternehmen Hersteller der Weck-Gläser meldet Insolvenz an

20. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein Weck-Glas ist mit Obst gefüllt. Bild: Bild: dpa

Der Hersteller der bekannten Weck-Gläser hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte eine Sprecherin der J. Weck GmbH u. Co. KG. Weitere Angaben - etwa zu den Gründen für die Insolvenz - machte sie zunächst nicht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Stadt Wehr im Süden Baden-Württembergs. Zudem hat die Tochterfirma Weck Glaswerk GmbH einen Produktionsstandort in Bonn. Auch für diese Gesellschaft wurde demnach ein Insolvenzverfahren beantragt. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche” darüber berichtet.