Transport Betriebsräte bei DB Cargo gegen Umstrukturierungspläne

20. Februar 2024 | Quelle: dpa

Die Verluste von DB Cargo wurden in den vergangenen Jahren von der Deutschen Bahn aufgefangen, deren Eigentümer der Bund ist. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) – Die geplante Umstrukturierung der Güterbahn DB Cargo wird zum Machtkampf zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern. Die Betriebsräte der DB Cargo und der Tochterunternehmen haben sich in großer Breite gegen die Umstrukturierungspläne des Vorstands gestellt. Diese Pläne sehen unter anderem vor, dass Teile des Güterverkehrs von Tochterfirmen abgewickelt werden sollen. Bei diesen bekommen Lokführer tendenziell mehr Geld, müssen dafür aber teils deutlich länger am Stück fernab von zu Hause arbeiten. So können mit weniger Lokführern mehr Kilometer zurückgelegt werden.