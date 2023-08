Transport Umsatz und Gewinn von Hapag-Lloyd brechen ein

10. August 2023 | Quelle: dpa

Das Containerschiff «Prague Express» der Reederei Hapag-Lloyd wird von Schleppern an einen Containerterminal im Hafen gezogen. Bild: Bild: dpa

Die schwache Konjunktur und die rückläufige Nachfrage nach Transporten auf See haben Umsatz und Gewinn der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd auch im zweiten Quartal einbrechen lassen. Im Zeitraum von April bis Juni sackte das Konzernergebnis auf gut eine Milliarde Euro, wie die Hapag-Lloyd AG am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Im Vergleich zum zweiten Quartal des Rekordjahres 2022 ist das ein Rückgang um mehr als drei Viertel. Der Umsatz halbierte sich in etwa auf 4,42 Milliarden Euro.