Twitter-Kauf US-Börsenaufsicht zieht gegen Elon Musk vor Gericht

06. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Die US-Börsenaufsicht zieht gegen Elon Musk vor Gericht. Bild: Bild: dpa

Die US-Börsenaufsicht SEC will Elon Musk vor Gericht zur Aussage in ihren Untersuchungen zu seinem Twitter-Kauf zwingen. Die Behörde reichte dafür am Donnerstag eine Klage in San Francisco ein.