Twitter, Xing, LinkedIn: Dax-Chefs sind Social-Media-Muffel

Im Vergleich zu den Nachbarländern Schweiz und Österreich liegen deutsche Dax-Manager laut der Studie ebenfalls hinten. In der Schweiz sind 53 Prozent der Top-Chefs und 64 Prozent der übrigen Vorstände aus den Unternehmen des Swiss Market Index in den sozialen Netzwerken vertreten. In Österreich sind es 47 Prozent der ATX-Vorstandschefs und 52 Prozent der übrigen hohen Manager. „Die Deutschen sind in vielen Dingen dann doch sehr konservativ“, sagt Oliver-Wyman-Deutschland-Chefin Finja Carolin Kütz.