Ulrich Spiesshofer Ehemaliger ABB-Chef erhält mehr als 12 Millionen Euro Abfindung

Unter Spiesshofers Führung hatte ABB die eigenen Ziele wiederholt verfehlt. Die Aktien hatten in seiner fast sechsjährigen Amtszeit als Konzernchef an Wert verloren und schlechter abgeschnitten als Rivalen wie etwa Siemens. „Wenn man die Ziele nicht erreicht, dann schwindet das Vertrauen, und dann leidet der Kurs“, sagte Verwaltungsratspräsident Peter Voser kürzlich in einem Interview dem „Manager Magazin“.