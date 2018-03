Umbau des Aufsichtsrats: Gerhard Oswald könnte Plattner-Nachfolger bei SAP werden

DüsseldorfDie Vorstandsvergütung hat SAP in den vergangenen Jahren viel Ärger eingebracht. Den will der Softwarekonzern künftig unbedingt vermeiden: Bei der Hauptversammlung am 17. Mai sollen die Aktionäre wieder über das System abstimmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte und damit einen Bericht des Handelsblatts bestätigte. Damit geht SAP auf die Forderung von Investoren ein.