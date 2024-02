Umfrage Angestellte sehen in Homeoffice kein Problem für Karriere

11. Februar 2024 | Quelle: dpa

Laut der Umfrage wird vor allem der Aspekt der Zeitersparnis als größter Vorteil des Homeoffice gesehen. Bild: Bild: dpa

Viele Büroangestellte in Deutschland bewerten das Homeoffice einer neuen Studie zufolge nicht als Gefahr für ihre Karrierechancen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov nannten lediglich 6 Prozent der befragten Frauen und 13 Prozent der Männer, dass sie in Präsenzarbeit einen Vorteil für die Karrieremöglichkeiten erkennen. Bei den „positiven Effekten von Präsenzarbeit auf das Wohlbefinden” stachen stattdessen Begegnungen mit Kollegen und Aspekte der Zusammenarbeit heraus.