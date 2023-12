Umfrage Mehr Menschen legen Geld an - Sicherheit besonders wichtig

28. Dezember 2023 | Quelle: dpa

In Deutschland setzen die Menschen bei ihren Finanzen derzeit vor allem auf Sicherheit. (Symbolbild) Bild: Bild: dpa

Höhere Zinsen und gestiegene Kurse an den Aktienmärkten haben einer Umfrage zufolge Sparer in diesem Jahr beflügelt. 73 Prozent der 1000 Befragten legten nach eigenen Angaben Geld an. Ein Jahr zuvor waren es 53 Prozent, wie aus einer Umfrage von Kantar im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) hervorgeht.