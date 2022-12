„Die Lage für kleine Betriebe und Solo-Selbstständige ist besorgniserregend”, sagte der Vorstand der Schufa Holding, Ole Schröder, am Donnerstag. „Vielen fehlen die Rücklagen.” So gaben 30 Prozent der Solo-Selbstständigen an, sie hätten keine Möglichkeit, unternehmerische Rücklagen zu schaffen. 28 Prozent legten derzeit weniger zurück als vor der Energiekrise. Nur leicht besser sieht es bei den Kleinstunternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten aus: Hier können 15 Prozent keine unternehmerischen Rücklagen bilden, 34 Prozent legen weniger zurück.