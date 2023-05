Umfrage Vielen reicht Gehalt wegen hoher Teuerung nicht zum Leben

14. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die hohe Inflation belastet die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Fast ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland stößt nach eigenen Angaben wegen der deutlich gestiegenen Preise an finanzielle Grenzen. Von gut 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern antworteten in einer Yougov-Umfrage 21 Prozent, ihr Gehalt reiche „eher nicht”, um die laufenden Lebenshaltungskosten zu bezahlen. 8,5 Prozent sagten, das Geld reiche „überhaupt nicht” aus. Die Erhebung wurde von der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Postbank in Auftrag gegeben.