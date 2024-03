Umwelt Bis 2030: Mehr Verpackungen in der EU sollen recycelbar sein

04. März 2024 | Quelle: dpa

Müllbeutel «Gelber Sack» liegen in der Altstadt auf einem Fußweg vor einem Haus. Die EU einigt sich auf eine Reform für weniger Verpackungsmüll bis 2030. Bild: Bild: dpa

Im Kampf gegen den Verpackungsmüll sollen in der EU künftig deutlich mehr Verpackungen recycelbar sein. Darauf verständigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Länder in Brüssel, wie sie mitteilten. Ziel der Reform einer bestehenden Richtlinie sei es, weniger Müll zu produzieren, Verpackungen sicherer und nachhaltiger zu machen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Grundlage der Verhandlungen war ein Gesetzesvorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2022. Was bedeuten die neuen Regeln für Verbraucher und Hersteller? Fragen und Antworten.