„Das ist ein ganz normaler verfahrensrechtlicher Prozess”, sagte Versammlungsleiter André Zschiegner vom Landesamt für Umwelt bei der Erörterung in Erkner. Die Unterlagen seien in der Zwischenzeit geändert worden, was zulässig sei. Es dürfe nur kein völlig neues Vorhaben entstehen. Die Unterlagen müssten auch nicht so konkret sein, dass darauf eine Genehmigung entschieden werden könne. „Es muss im Groben klar sein, was kommt da hin.”