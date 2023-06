Und der Weg zum Rezyklat ist lang, wie das Beispiel des Joghurtbechers zeigt: Vom gelben Sack wird er in eine Sortieranlage gebracht und zunächst auf einen groben Berg mit anderen Leichtverpackungen geworfen. Von dort bringt ein Radlader schaufelweise Müll in einen Gebindeöffner. „Der reißt die Müllbeutel auf, lockert alles und dann geht es aufs Förderband”, sagt Völker. Im nächsten Schritt wird dann sortiert: Mit Windanlagen, Siebtrommeln, die an Waschmaschinen erinnern und auch händisch werden die unterschiedlichen Materialien getrennt.