Umwelt Erneuter Greenpeace-Protest gegen Deutsche-Bank-Tochter DWS

14. Juni 2023 | Quelle: dpa

Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen (DWS) ist verantwortlich für den Geschäftsbereich Asset Management der Deutschen Bank. Bild: Bild: dpa

Greenpeace hat die „Greenwashing”-Vorwürfe gegen die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS erneut zum Anlass für eine Protestaktion genommen. Am frühen Mittwochmorgen kletterten Aktivisten der Umweltschutzorganisation auf das Vordach der Deutschen-Bank-Zwillingstürme in der Frankfurter Innenstadt in Sichtweite der DWS-Zentrale. Nach Angaben eines Greenpeace-Sprechers befanden sich am Morgen elf Aktivisten auf dem Vordach. Sie entrollten dort ein rund 100 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift „DWS verpflichten, Klima schützen!”.