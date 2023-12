Umwelt EU-Einigung: Autos sollen weniger Schadstoffe verursachen

18. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Abgase kommen aus dem Auspuff eines Fahrzeugs. Bild: Bild: dpa

Autos, Busse und andere Fahrzeuge in der EU sollen künftig weniger umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe verursachen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich am Montag in Brüssel auf die neue Schadstoffnorm Euro 7, wie beide Seiten mitteilten. Damit werden erstmals auch Grenzwerte für Brems- und Reifenabrieb eingeführt.