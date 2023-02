Umwelt EuGH verurteilt Griechenland wegen Luftverschmutzung

16. Februar 2023 | Quelle: dpa

In Athen sei der Jahresgrenzwert für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid laut EuGH systematisch überschritten worden. Bild: Bild: dpa

Griechenland hat wegen der anhaltenden Luftverschmutzung in Athen nach einem Urteil des EuGH gegen EU-Recht verstoßen. Seit 2010 bis einschließlich 2020 sei der Jahresgrenzwert für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid im Ballungsraum Athen systematisch überschritten worden, urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Außerdem habe Griechenland keine geeigneten Maßnahmen ergriffen, um die Luftverschmutzung so gering wie möglich zu halten. Geklagt hatte die EU-Kommission.