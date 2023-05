Umwelt Strengere Kontrollen gegen Überfischung in der EU

31. Mai 2023 | Quelle: dpa

In der EU sollen die Vorgaben gegen umweltschädliche Überfischung besser kontrolliert werden. Bild: Bild: dpa

Brüssel (dpa) - Mit mehr Videoüberwachung auf Schiffen und satellitengestützter Überwachung sollen in der EU künftig Vorgaben gegen umweltschädliche Überfischung besser kontrolliert werden. „Mit der Einigung werden rund 70 Prozent der geltenden Vorschriften für die Kontrolle von Fischereifahrzeugen aktualisiert, um die Fischerei in der EU nachhaltiger zu gestalten”, teilten die EU-Staaten nach einem Beschluss von Unterhändlern des EU-Parlaments und der EU-Länder in der Nacht zu Mittwoch mit.