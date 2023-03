Aus der Wirtschaft kommt bereits deutliche Kritik am deutschen Vorgehen. „Die Unternehmen in der EU brauchen Klarheit und ehrgeizige Rechtsvorschriften”, heißt in einem Brief Dutzender Unternehmen wie Ford, Volvo und Vattenfall an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. „Es wäre ein sehr negatives Signal, die im letzten Jahr erzielte politische Einigung rückgängig zu machen.” Die Unternehmen warnen vor einem „gefährlichen Präzedenzfall” in der EU-Politik, der das Vertrauen der Wirtschaft in politische Entscheidungsprozesse untergraben könnte. Zu den mehr als 40 Unterzeichnern gehören auch andere große Unternehmen wie die dänische Reederei Maersk, der Einzelhändler Tesco und Unilever.