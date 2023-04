Umwelt Zahl neuer Elektroautos steigt wieder stärker

05. April 2023 | Quelle: dpa

Fertige, vollelektrische Fahrzeuge aus dem Volkswagenwerk in Zwickau auf einem Parkplatz im Werk. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Die Zahl rein elektrischer Neuwagen in Deutschland ist im März wieder stärker gestiegen als zuletzt. Mehr als 44.100 batterieelektrische Fahrzeuge kamen im vergangenen Monat neu auf die Straßen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das waren rund 28 Prozent mehr als noch im gleichen Monat des Vorjahres. Damit war das Wachstum im Vorjahresvergleich doppelt so groß wie noch im Februar.