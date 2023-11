Umwelt Zehn weitere Jahre - Was es mit Glyphosat auf sich hat

16. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Plastikcontainer mit der Aufschrift «Glyphosat» steht bei einer Protestaktion vor dem Eingang des Chemiekonzerns Bayer. Das Mittel bleibt zugelassen. Bild: Bild: dpa

Glyphosat wird in hohen Mengen in der Landwirtschaft gegen Unkraut eingesetzt. In der EU wird das auch so bleiben. Von Umweltverbänden und aus der Wissenschaft kommt teils deutliche Kritik an dem Mittel. Doch was hat es damit auf sich?