Mit dem Europäischen Gesetz über kritische Rohstoffe werden einem Entwurf zufolge, der der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt, unter anderem Vorgaben für Produktionsziele gemacht. So sollen mindestens zehn Prozent des Jahresverbrauchs von bestimmten Erzen, Mineralien oder Konzentraten in der EU abgebaut werden können.