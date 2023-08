Umweltpolitik Habeck für Solarparks mit Nutzen für die Biodiversität

03. August 2023 | Quelle: dpa

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) steht zwischen Solarmodulen während seines Besuchs im Solarpark Klein Rheide. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt sich für den Bau von Solarparks mit Zusatznutzen für die Biodiversität ein. „Ich hoffe sehr, dass das der neue Standard ist, denn die Symbiose aus Energieerzeugung und Artenvielfalt und landwirtschaftlicher Nutzung löst so viele Probleme”, sagte der Vizekanzler am Donnerstag in einem Solarpark im schleswig-holsteinischen Klein Rheide. Es nehme Druck von der Fläche, Bauern bekämen Geld und die Umwelt profitiere.