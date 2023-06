Umweltverschmutzung Deutschland exportiert weniger Plastikmüll ins Ausland

06. Juni 2023 | Quelle: dpa

Plastikmüll schwimmt auf dem Fluss Negro im brasilianischen Manaus. Bild: Bild: dpa

Deutschland hat zuletzt deutlich weniger Plastikmüll ins Ausland exportiert. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr etwa 745.100 Tonnen an Kunststoffabfällen ausgeführt. Damit hat sich die Menge in den vergangenen zehn Jahren den Angaben nach etwa halbiert (minus 51 Prozent).