Unfall: Daimler-Truck-Finanzvorstand Goetz stirbt mit 52 Jahren

Daimler-Truck-Finanzvorstand Jochen Goetz ist tot. Der 52-Jährige sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen, teilte der Stuttgarter Nutzfahrzeug-Konzern am Sonntagabend mit. Goetz gehörte dem Vorstand seit gut zwei Jahren an und führte die von Daimler abgespaltene Lkw- und Bus-Sparte wenige Monate später an die Börse.