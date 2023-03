Unkrautvernichter Bahn will ab diesem Jahr auf Glyphosat verzichten

12. März 2023 | Quelle: dpa

Unter anderem an Bahndämmen soll künftig auf den Unkrautvernichter Glyphosat verzichtet werden. Bild: Bild: dpa

Die Deutsche Bahn will noch dieses Jahr komplett auf den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verzichten. Das teilte der Konzern am Sonntag mit. Künftig soll demnach Unkraut an Bahntrassen mit Mäher-Maschinen und mit der umweltschonenden Pelargonsäure beseitigt werden.