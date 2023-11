Unterkünfte-Plattform Airbnb hebt Angebote mit Top-Bewertungen stärker hervor

08. November 2023 | Quelle: dpa

Bei Airbnb gibt es einige Neuerungen. Bild: Bild: dpa

Die Unterkünfte-Plattform Airbnb will im Konkurrenzkampf um die Gunst von Reisenden besonders gut bewertete Angebote stärker in den Vordergrund stellen. In die neue Kategorie „Gäste-Favoriten” kommen etwa zwei Millionen Häuser und Wohnungen mit einer Durchschnittsbewertung bei 4,9 von 5 möglichen Sternen.