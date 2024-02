Unternehmen Douglas will zurück an die Börse

06. Februar 2024 | Quelle: dpa

Douglas hat europaweit 1850 Filialen in 22 Ländern und beschäftigt rund 18.000 Menschen. Bild: Bild: dpa

Die Parfümeriekette Douglas strebt eine baldige Rückkehr an die Börse an. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist es denkbar, dass Douglas dies noch im Laufe des Februars offiziell ankündigen wird, um den Prozess in die Wege zu leiten.