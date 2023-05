Unternehmen Frauenanteil in Dax-Aufsichtsräten steigt

24. Mai 2023 | Quelle: dpa

In immer mehr Dax-Unternehmen sitzen Frauen im Aufsichtsrat - doch der Wandel ist langsam. Bild: Bild: dpa

Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 40 Konzerne im Aktienindex Dax steigt. Am Ende der diesjährigen Hauptversammlungssaison erwartet die Personalberatung Heidrick & Struggles einen Anteil von 38 Prozent bei den Vertretern der Kapitalseite, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das seien 1,8 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und ein Rekord.