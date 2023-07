Unternehmen „Höhle der Löwen”-Investor meldet Insolvenz für Firma an

24. Juli 2023 | Quelle: dpa

Der Unternehmer Georg Kofler hat für sein Online-Handelsunternehmen The Social Chain AG Insolvenz angekündigt. Bild: Bild: dpa

Der Investor und frühere Juror der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen”, Georg Kofler, hat für sein Online-Handelsunternehmen The Social Chain AG Insolvenz in Eigenverantwortung angekündigt. Gleichzeitig legte er sein Amt als Vorstandsvorsitzender „mit sofortiger Wirkung nieder”, wie das Unternehmen am Montag per Ad-hoc-Meldung an die Aktionäre mitteilte. Auch Vorstandsmitglied Stefan Kiwit kündigte seinen Rücktritt an.