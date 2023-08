Unternehmen Licht und Schatten: Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt

23. August 2023 | Quelle: dpa

Viele Betriebe in Deutschland finden einer Umfrage zufolge nicht genügend Auszubildende. Bild: Bild: dpa

Die Wirtschaft sieht trotz Lichtblicken eine angespannte Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland. „Der Azubi-Mangel wird zum Fachkräftemangel”, sagte Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), am Mittwoch in Berlin. Laut einer Umfrage kann fast jeder zweite Betrieb nicht mehr alle Ausbildungsplätze besetzen - so viele wie nie zuvor.